Ancora oggi vedo il presentatore e la bella ragazza che va a girare la lettera Secondo me è una cosa anacronistica | Claudia Gerini su Samira Lui

"Non è la Rai era scabroso, poi sono arrivate le letterine, le meteorine. Ancora oggi che sono passati cento anni, vedo il presentatore e la bella ragazza che va a girare la lettera. Secondo me è una cosa anacronistica, non si può più guardare questa cosa", queste le parole pronunciate da Claudia Gerini a "Tintoria", il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone. "Tu dici 'Chi ci metto a girare la lettera?' E mettici un ragazzo! Porello perché non ci può stare un ragazzo? Magati tutti e due, vestiti normali", aggiunge l'attrice. Il riferimento, seppur senza citazione diretta, è a Samira Lui, protagonista de "La Ruota della Fortuna" al fianco di Gerry Scotti: "Io accendo la tv e vedo ancora la ragazza che va a girare la lettera tutta nuda.

