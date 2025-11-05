Ancona truffe delle auto usate | maxiconfisca per 4,3 milioni

Ancona, 5 novembre 2025 – Truffa delle auto usate: due ville, bel 106 veicoli anche di pregio, partecipazioni in sette società, e conti correnti bancari e postali per un ammontare complessivo pari a 4,3 milioni di euro. E’ quanto è stato appena confiscato dal Tribunale di Ancona ed eseguito dai carabinieri del locale comando provinciale, a carico di nove cittadini di nazionalità romena e residenti nel capoluogo dorico, a Vicenza e in provincia di Teramo con il coinvolgimento di altri quattro residenti in provincia di Ancona come intestatari fittizi di beni immobili e società. Gli accertamenti economico-finanziari, che hanno portato alla maxi confisca, costituiscono un ulteriore tassello delle indagini avviate nell'anno 2018 dai carabinieri di Ancona Brecce Bianche che avevano consentito di disarticolare una complessa organizzazione criminale con l'esecuzione di 11 misure cautelari ad Ancona, e nelle province di Teramo e Vicenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, truffe delle auto usate: maxiconfisca per 4,3 milioni

