Ancona spruzzano spray al peperoncino all?interno dell?istituto scolastico | la Polizia di Stato identifica e denuncia quattro studentesse
Spray al peperoncino spruzzato a scuola, 4 studentesse denunciate. Gesto premeditato, 25 ragazzi intossicati (3 finiti al pronto soccorso). I poliziotti della Questura di Ancona hanno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Ancona, spruzzano spray al peperoncino all’interno dell’istituto scolastico: la Polizia di Stato identifica e denuncia quattro studentesse - Gesto premeditato, 25 ragazzi intossicati (3 finiti al pronto soccorso). msn.com scrive
