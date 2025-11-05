Ancona spruzzano spray al peperoncino all?interno dell?istituto scolastico | la Polizia di Stato identifica e denuncia quattro studentesse

Corriereadriatico.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spray al peperoncino spruzzato a scuola,  4 studentesse denunciate. Gesto premeditato, 25 ragazzi intossicati (3 finiti al pronto soccorso). I poliziotti della Questura di Ancona hanno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

