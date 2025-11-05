Ancona spray urticante spruzzato a scuola | 25 studenti intossicati e tre ricoveri denunciate 4 studentesse

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro studentesse deferite per getto pericoloso di cose dopo aver spruzzato spray urticante a scuola: 25 studenti intossicati, tre ricoveri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

ancona spray urticante spruzzato a scuola 25 studenti intossicati e tre ricoveri denunciate 4 studentesse

© Notizie.virgilio.it - Ancona, spray urticante spruzzato a scuola: 25 studenti intossicati e tre ricoveri, denunciate 4 studentesse

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ancona, spray urticante spruzzato a scuola: 25 studenti intossicati e tre ricoveri, denunciate 4 studentesse - Quattro studentesse deferite per getto pericoloso di cose dopo aver spruzzato spray urticante a scuola: 25 studenti intossicati, tre ricoveri. Riporta virgilio.it

ancona spray urticante spruzzatoAnconaSpray al peperoncino a scuola, identificate e denunciate 4 studentesse - I poliziotti della questura di Ancona hanno individuato i responsabili dei fatti reato commessi nella mattinata del 17 ottobre, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Calzecchi Pod ... veratv.it scrive

ancona spray urticante spruzzatoSpray urticante a scuola: individuate quattro studentesse responsabili dell’episodio - L’indagine della Squadra Mobile ha portato alla denuncia di quattro minorenni per i fatti del 17 ottobre all’interno dell’istituto scolastico ... Si legge su lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Ancona Spray Urticante Spruzzato