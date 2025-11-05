Ancona spray urticante spruzzato a scuola | 25 studenti intossicati e tre ricoveri denunciate 4 studentesse
Quattro studentesse deferite per getto pericoloso di cose dopo aver spruzzato spray urticante a scuola: 25 studenti intossicati, tre ricoveri. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Decine di scritte con spray nero sono comparse sui muri del centro storico in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell'incidente a San Biagio.
Ancona, spray urticante spruzzato a scuola: 25 studenti intossicati e tre ricoveri, denunciate 4 studentesse - Quattro studentesse deferite per getto pericoloso di cose dopo aver spruzzato spray urticante a scuola: 25 studenti intossicati, tre ricoveri. Riporta virgilio.it
Ancona – Spray al peperoncino a scuola, identificate e denunciate 4 studentesse - I poliziotti della questura di Ancona hanno individuato i responsabili dei fatti reato commessi nella mattinata del 17 ottobre, all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Calzecchi Pod ... veratv.it scrive
Spray urticante a scuola: individuate quattro studentesse responsabili dell’episodio - L’indagine della Squadra Mobile ha portato alla denuncia di quattro minorenni per i fatti del 17 ottobre all’interno dell’istituto scolastico ... Si legge su lanuovariviera.it