Anche Nintendo ora ha un’app per lo Store su Android e iOS che però serve a poco

È un’app “facilitatrice”. Serve a raccogliere in un unico posto offerte e vetrine, che però puntano a siti web esterni. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Anche Nintendo ora ha un’app per lo Store su Android e iOS, che però serve a poco

Ecco i dettagli del preordine della Nintendo Switch 2 Edition di Animal Crossing: New Horizons sul My Nintendo Store! - facebook.com Vai su Facebook

Fai salire di livello il tuo gameplay con il Nintendo Switch 2 Pro Controller edizione speciale Resident Evil Requiem! Disponibile ora per il preordine nel My Nintendo Store: - X Vai su X

Nintendo Store sbarca su Android e iOS: disponibile l'app ufficiale - Dopo anni di attesa, Nintendo ha finalmente rilasciato questa mattina la sua nuova applicazione ufficiale, Nintendo Store, disponibile da ora sui rispettivi store iOS e Android. hdblog.it scrive

Nintendo Store sbarca su Android e iOS: l’app ufficiale per notizie e acquisti - La casa di Super Mario ha annunciato una novità che sarà molto gradita agli appassionati, specialmente agli utenti della prima Switch. Scrive gizchina.it

L'app Nintendo Store è ora disponibile su iOS e Android, ma potrebbe non essere ciò che pensate - L'applicazione del Nintendo Store è ora disponibile per tutti su dispositivi mobile: vediamo quali sono le funzionalità che sono state rese disponibili con questa applicazione. Da msn.com