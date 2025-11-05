Anche Nintendo ora ha un’app per Android e iOS che però serve a poco

È un’app “facilitatrice”. Serve a raccogliere in un unico posto offerte e vetrine, che però puntano a siti web esterni. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Anche Nintendo ora ha un’app per Android e iOS, che però serve a poco

News recenti che potrebbero piacerti

È in arrivo il Pro Controller per Nintendo Switch 2 in edizione speciale Resident Evil Requiem Edition. https://gametimers.it/nintendo-switch-2-pro-controller-resident-evil-requiem-edition-prezzo-caratteristiche-e-uscita/ - facebook.com Vai su Facebook

Nintendo Store sbarca su Android e iOS: disponibile l'app ufficiale - Dopo anni di attesa, Nintendo ha finalmente rilasciato questa mattina la sua nuova applicazione ufficiale, Nintendo Store, disponibile da ora sui rispettivi store iOS e Android. Si legge su hdblog.it

Nintendo Store sbarca su Android e iOS: l’app ufficiale per notizie e acquisti - La casa di Super Mario ha annunciato una novità che sarà molto gradita agli appassionati, specialmente agli utenti della prima Switch. gizchina.it scrive

L'app Nintendo Store è ora disponibile su iOS e Android, ma potrebbe non essere ciò che pensate - L'applicazione del Nintendo Store è ora disponibile per tutti su dispositivi mobile: vediamo quali sono le funzionalità che sono state rese disponibili con questa applicazione. Segnala multiplayer.it