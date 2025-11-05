Anche Nintendo ora ha un’app per Android e iOS che però serve a poco

Dday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un’app “facilitatrice”. Serve a raccogliere in un unico posto offerte e vetrine, che però puntano a siti web esterni. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - Anche Nintendo ora ha un’app per Android e iOS, che però serve a poco

