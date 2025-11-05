Anche nello spazio si fa il barbecue | così gli astronauti gustano alette di pollo e bistecche

Anche sullo spazio si può mangiare con gusto. Lo testimoniano gli astronauti delle missioni cinesi Shenzhou 20 e Shenzhou 21 che, a bordo della navicella spaziale, hanno cucinato il barbecue. Grazie a un forno di nuova concezione l’equipaggio ha potuto cuocere alette di pollo e bistecche di manzo. Le immagini del prelibato banchetto hanno fatto velocemente il giro del web: la clip è stata pubblicata pochi giorni fa. Oggi 5 novembre, invece, gli astronauti torneranno sulla Terra. Certo i tempi di cottura non sono stati proprio immediati: secondo il ChinaDaily per cuocere le ali di pollo marinate ci sono voluti circa 28 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

