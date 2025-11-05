Anche i detenuti raccolgono le olive | ecco il progetto Viaggiare su un filo d’olio
Dopo il successo della prima edizione, torna “Viaggiare su un filo d’olio”: il progetto di agricoltura sociale che coinvolge la casa circondariale Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il frantoio Val Paradiso di Naro. Un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Carcere di Turi, scoperti detenuti mentre tiravano su un pacchetto con droga e telefonini. Tiravano su un filo fatto scendere da una stanza detentiva del carcere di Turi, che affaccia sulla libera via, a cui i complici dall’esterno avevano attaccato un pacco conten - facebook.com Vai su Facebook
Tumori, al via il primo progetto triennale dedicato ai detenuti - Favorire l'informazione e la formazione sui corretti stili di vita, sull'importanza degli screening per favorire l'adesione e la partecipazione, creare una forte sensibilizzazione a 360° sulla difesa ... Come scrive ansa.it
Nasce in Campania il primo progetto di prevenzione oncologica per i detenuti - È una popolazione imponente: oltre 63 mila persone, di cui circa il 4 % donne e il 31% stranieri. Scrive repubblica.it