Ieri si è tenuto il 2° Forum dei Coach Brasiliani organizzato dalla Cbf (Federcalcio brasiliana). Gli ex allenatori Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira hanno espresso il loro disappunto per i tecnici stranieri che gestiscono club brasiliani e la Nazionale. In sala era presente Carlo Ancelotti, ct del Brasile. Ancelotti poco gradito in Brasile perché straniero. Come riportato da Globo Esporte: “La Cbf ha organizzato l’incontro, servito anche per onorare gli allenatori brasiliani, con un capitolo a parte per l’italiano Carlo Ancelotti, ct della nazionale brasiliana, che ha ricevuto una targa dall’organizzazione della Federazione degli allenatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ancelotti bersagliato da Leão e Oswaldo de Oliveira, che vorrebbero un ct non straniero per il Brasile (Globo Esporte)