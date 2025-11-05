Anatomia di una dieta mediterranea e di ciò che ne rimane

In principio erano il grano, l’olivo e la vite, e per lo chef greco Spyros Liakos in parte è ancora così. «La Grecia è, per sua natura, un Paese mediterraneo e la sua alimentazione è profondamente legata alla terra, al clima e al suo popolo». Una cucina di equilibrio e misura, in cui il sapore è quello dell’ingrediente, marginalmente della tecnica utilizzata. «Ragione per cui – continua – la lavorazione ha un ruolo secondario sta nell’alto valore nutrizionale degli alimenti e nella loro identità. Che è sostenuta (pure) da un sostrato mitico». I Greci facevano risalire la nascita dell’agricoltura cerealicola a Demetra, la dea alla quale veniva attribuito il dono del grano e quindi della sopravvivenza stessa della comunità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

