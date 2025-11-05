Amt via al rinnovo dell' abbonamento over 70

Abbonamento Over 70: dal 5 novembre disponibile il rinnovo a 120 euro su sito e App AMT Da mercoledì 5 novembre, chi non ha un Isee, non desidera richiederlo oppure ha un Isee superiore a 12mila euro, può effettuare il rinnovo dell'abbonamento Amt over 70 al costo di 120 euro. Per farlo, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

