Amt via al rinnovo dell' abbonamento over 70

Genovatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbonamento Over 70: dal 5 novembre disponibile il rinnovo a 120 euro su sito e App AMT Da mercoledì 5 novembre, chi non ha un Isee, non desidera richiederlo oppure ha un Isee superiore a 12mila euro, può effettuare il rinnovo dell'abbonamento Amt over 70 al costo di 120 euro. Per farlo, sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

amt via rinnovo abbonamentoAmt, via al rinnovo dell'abbonamento over 70 - 30 del mattino fino al termine del servizio (ore 4 di mattina del giorno successivo). genovatoday.it scrive

amt via rinnovo abbonamentoAmt: aumentano le tariffe, addio gratuità per residenti su metro e impianti verticali - Mezzi pubblici gratis per i residenti la notte e la domenica, rimane la gratuità per gli under 14, per gli over 70 l'abbonamento sarà gratuito fino ai 12 mila euro di Isee, chi supera la soglia pagher ... genovatoday.it scrive

amt via rinnovo abbonamentoNuove tariffe Amt e over 70: ecco come funziona il rinnovo e la presentazione dell'Isee - A quel punto gli over 70 con un Isee superiore ai 12mila euro dovranno rinnovare il citypass, solo online, e pagare i 120 euro. primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Amt Via Rinnovo Abbonamento