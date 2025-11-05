amici miei ha fatto la festa dei 9 anni dalla fondazione

Amici Miei ha compiuto nove anni e ha festeggiato con i clienti più affezionati. Dal 2016, il ristorante-pizzeria urbinate non solo rappresenta un’eccellenza del territorio, ma racconta anche una storia d’ imprenditorialità giovanile locale. Ad aprirlo è stato Luca Sartore, oggi 31enne, quando aveva soltanto 22 anni, dando continuità all’attività di famiglia, ma con una nuova veste. Prima di Amici Miei, quegli spazi in via urbinate ospitavano La Nuova Cometa dal 1997, quando suo nonno, Primo Pieri, aveva spostato e ampliato La Cometa, storico locale urbinate aperto nel 1970. E, proprio alla Nuova Cometa, il giovane ha mosso i primi passi nella ristorazione, insieme alla zia Raimonda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

