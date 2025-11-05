Amedeo Minghi in visita al Comitato per la vita Daniele Chianelli

Una visita all’insegna della solidarietà quella che si è svolta questa mattina a Perugia al Comitato per la vita “Daniele Chianelli”. Una delegazione della Comunità Incontro ETS di Amelia ha accompagnato il cantautore e compositore Amedeo Minghi in visita alla struttura e agli ospiti per portare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

