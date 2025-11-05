Amedeo Goria e il quadro di De Chirico rubato alla sua famiglia | Lo rivoglio

Il giornalista Amedeo Goria rivendica la proprietà di un quadro del maestro Giorgio De Chirico. Che ricorda appeso a casa dei suoi genitori: «Era di una bellezza unica, con quei colori così forti, accesi». Il conduttore rai dice al Corriere della Sera: «Mio padre l’aveva comprato in una galleria di Torino per regalarlo a mia madre Irene. Era un periodo in cui c’era tensione tra di loro, era stato un modo per riconciliarsi. Lei aveva iniziato a stare male e purtroppo morirà dopo pochi anni. In quel quadro c’è tutta la mia famiglia». Un quadro di De Chirico. Il padre Aldo, medico condotto a Chiaverano, paese dell’alto Canavese, acquistò la tela «Venezia» (30 centimetri per 40) nell’ottobre 1968 per quasi 8 milioni di lire. 🔗 Leggi su Open.online

