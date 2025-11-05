Ambra Fabbri la 18enne scomparsa si mette in contatto con i genitori | Sto bene Allarme rientrato dopo due settimane di silenzio

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Ambra Fabbri, la 18enne di Ferrara di cui non si avevano più notizie da circa due settimane. La giovane, trasferitasi da un paio di mesi a Milano, si è messa in contatto con i genitori nella serata di mercoledì 5 novembre, rassicurandoli sulle proprie condizioni e spiegando di stare bene. L’allarme è quindi rientrato, dopo giorni di forte apprensione per familiari e amici, che non riuscivano a rintracciarla da quando il suo telefono risultava spento. La denuncia e le ricerche. I genitori della ragazza avevano presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Porotto, nel Ferrarese, non riuscendo più a contattarla dal 22 ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ambra Fabbri, la 18enne scomparsa si mette in contatto con i genitori: "Sto bene". Allarme rientrato dopo due settimane di silenzio

