Amaro Freitas porta il suo jazz visionario in Friuli

Pordenonetoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unica tappa nel Nordest per uno dei talenti più originali del jazz contemporaneo: Amaro Freitas, pianista brasiliano acclamato a livello internazionale, arriva in Friuli Venezia Giulia per due appuntamenti imperdibili il 5 e 6 novembre, grazie alla collaborazione tra Piano City Pordenone e Sexto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

amaro freitas porta suoAmaro Freitas porta il suo jazz visionario a Pordenone e Sesto al Reghena - Il pianista brasiliano Amaro Freitas arriva a Pordenone e Sesto al Reghena per due concerti gratuiti tra jazz, natura e spiritualità. Si legge su nordest24.it

amaro freitas porta suoAmaro Freitas. Unica data autunnale nel Nordest (più un meet and play) - Unica tappa nel Nordest (le altre due date sono Roma e Milano) per Amaro Freitas, pianista brasiliano tra i più sorprendenti esponenti del jazz contemporaneo. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Amaro Freitas Porta Suo