Amaro Freitas porta il suo jazz visionario in Friuli

Unica tappa nel Nordest per uno dei talenti più originali del jazz contemporaneo: Amaro Freitas, pianista brasiliano acclamato a livello internazionale, arriva in Friuli Venezia Giulia per due appuntamenti imperdibili il 5 e 6 novembre, grazie alla collaborazione tra Piano City Pordenone e Sexto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milano – Novembre 2025: tra musica, arte e Natale in arrivo! 1-7 novembre: JazzMi apre il mese con Huun-Huur-Tu, Amaro Freitas e Daniele Sepe. Candlelight Concerts dedicati a Vivaldi e ai Coldplay. Passeggiate sui tetti della Galleria fino al 30 novem - facebook.com Vai su Facebook

Il pianista brasiliano Amaro Freitas arriva a Pordenone e Sesto al Reghena per due concerti gratuiti tra jazz, natura e spiritualità. #Friuli #Pordenone #Eventi - X Vai su X

Amaro Freitas porta il suo jazz visionario a Pordenone e Sesto al Reghena - Il pianista brasiliano Amaro Freitas arriva a Pordenone e Sesto al Reghena per due concerti gratuiti tra jazz, natura e spiritualità. Si legge su nordest24.it

Amaro Freitas. Unica data autunnale nel Nordest (più un meet and play) - Unica tappa nel Nordest (le altre due date sono Roma e Milano) per Amaro Freitas, pianista brasiliano tra i più sorprendenti esponenti del jazz contemporaneo. Lo riporta msn.com