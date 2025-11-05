Amanda Anisimova rimonta Iga Swiatek è semifinale alle WTA Finals

Il sapore della rivincita è quello più bello per Amanda Anisimova. Dopo che da Iga Swiatek aveva perso con doppio 6-0 la finale di Wimbledon, è l’americana a eliminare la polacca dalle WTA Finals dopo una lotta durata 2 ore e 36 minuti. 6-7(3) 6-4 6-2 il punteggio finale che manda la nativa del New Jersey al secondo posto del raggruppamento intitolato a Serena Williams e, di conseguenza, al penultimo atto. Aspetta la prima del girone intitolato a Steffi Graf, che verrà determinata nella giornata di domani. Già all’inizio la lotta si apre in maniera importante, con Swiatek costretta a cancellare una palla break ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amanda Anisimova rimonta Iga Swiatek, è semifinale alle WTA Finals

