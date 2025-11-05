S torico programma della tv italiana, padre di tutti i talent contemporanei, La Corrida torna questa sera alle 21.30 sul NOVE con Amadeus alla conduzione. Lo show ritorna dopo il buon successo dello scorso anno e mantiene inalterata la formula vincente. Ovvero risate, siparietti esilaranti e concorrenti che sottopongono al giudizio del pubblico in studio le loro stravaganti performance senza vergogna alcuna. Fiorello e la “frecciatina” ad Amadeus a “La Pennicanza”: «Sei tornato in Rai per mezzo minuto» X Leggi anche › Amadeus ci riprova, e con Giulia Salemi. Sul Nove comincia “The Cage – Prendi e scappa” La Corrida 2025 stasera 5 novembre sul NOVE: come funziona il programma e quando va in onda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Amadeus torna in prima serata con i suoi "dilettanti allo sbaraglio". Giudice vip: Tina Cipollari