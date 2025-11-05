Amadeus torna in prima serata con i suoi dilettanti allo sbaraglio Giudice vip | Tina Cipollari

S torico programma della tv italiana,  padre di tutti i talent contemporanei,   La Corrida  torna questa sera alle 21.30 sul  NOVE  con Amadeus alla conduzione. Lo show ritorna dopo il buon successo dello scorso anno  e mantiene inalterata la formula vincente. Ovvero  risate, siparietti esilaranti  e concorrenti che sottopongono al giudizio del pubblico in studio le loro  stravaganti performance  senza vergogna alcuna. Fiorello e la “frecciatina” ad Amadeus a “La Pennicanza”: «Sei tornato in Rai per mezzo minuto» X Leggi anche › Amadeus ci riprova, e con Giulia Salemi. Sul Nove comincia “The Cage – Prendi e scappa” La Corrida 2025 stasera 5 novembre sul NOVE: come funziona il programma e quando va in onda. 🔗 Leggi su Iodonna.it

