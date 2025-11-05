amadeus da stasera sul nove con la corrida il suo unico vero successo della scorsa stagione

Il varietà dei "dilettanti allo sbaraglio" torna alle 21.30 sul Nove con otto prime serate. Tina Cipollari è il super giudice del debutto, ma per Amadeus è l'ennesimo banco di prova. La corrida riparte questa sera, mercoledì 5 novembre 2025 alle 21.30, riportando Amadeus in prima serata sul Nove con il format più amato dai tempi della sua migrazione sul nono canale. Dopo una stagione tra luci e ombre, il conduttore rimette al centro lo show che ha convinto pubblico e inserzionisti: spontaneità, ritmo da festa popolare e giudizio in mano alla platea. La corrida di Amadeus: cosa cambia e cosa resta rispetto alla scorsa edizione Otto puntate in diretta dagli studi di Milano, orchestra dal vivo guidata da Leonardo De Amicis e una sfilata di esibizioni senza filtri: canto, ballo, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

