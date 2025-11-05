Alzheimer ecco quanti passi quotidiani servono per rallentare la malattia
Muoversi ogni giorno non è soltanto un’abitudine salutare, ma può diventare una vera forma di prevenzione neurologica. L’attività fisica è nota da tempo per i suoi effetti positivi sul cuore, sulla circolazione, sul metabolismo e persino sull’umore, ma oggi si scopre che potrebbe svolgere un. 🔗 Leggi su Today.it
