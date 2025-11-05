Alza il volume! | il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani sfida Trump e infiamma l’America

La notte elettorale del 4 novembre 2025 ha segnato un momento storico per New York: Zohran Mamdani, candidato democratico socialista, è stato eletto nuovo sindaco della città con un margine di oltre 8 punti percentuali sul suo avversario Andrew Cuomo, ex governatore che aveva condotto una costosa campagna indipendente. La vittoria di Mamdani, che diventa il primo sindaco musulmano nella storia di New York, rappresenta una svolta politica significativa dopo il suo successo alle primarie democratiche di giugno. Nel suo discorso di vittoria pronunciato a Brooklyn davanti ai sostenitori, Mamdani ha delineato una visione chiara per la città e ha lanciato un messaggio diretto al presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it

