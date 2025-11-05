Alza il volume! | il neoeletto sindaco di New York Zohran Mamdani sfida Trump e infiamma l’America
La notte elettorale del 4 novembre 2025 ha segnato un momento storico per New York: Zohran Mamdani, candidato democratico socialista, è stato eletto nuovo sindaco della città con un margine di oltre 8 punti percentuali sul suo avversario Andrew Cuomo, ex governatore che aveva condotto una costosa campagna indipendente. La vittoria di Mamdani, che diventa il primo sindaco musulmano nella storia di New York, rappresenta una svolta politica significativa dopo il suo successo alle primarie democratiche di giugno. Nel suo discorso di vittoria pronunciato a Brooklyn davanti ai sostenitori, Mamdani ha delineato una visione chiara per la città e ha lanciato un messaggio diretto al presidente Donald Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alza il volume. Lascia andare la mente. Ogni battito, ogni passo, ogni movimento… fa parte del tuo ritmo. Muoviti, divertiti, vivi FIT. Inizia ora il tuo percorso: www.fitexpress.it #FitExpress #MuovitiARitmo #FitMood - facebook.com Vai su Facebook
Btp Valore, maxi manifesto sulla sede del Mef: “Alza il volume dei tuoi risparmi” - X Vai su X
Il neo eletto sindaco di Matera: "Premiato il progetto di una coalizione coesa e coerente" - "È stato premiato il dialogo costruttivo, il dibattito civile, sui contenuti e sulle prospettiva per la città. Secondo rainews.it
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero si alza verso il cielo vicino Roma. Il sindaco: “Chiudete le finestre” - Vasto incendio alle porte di Roma, nel comune di Montelibretti: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme. Lo riporta fanpage.it
Ex Ilva: si dimette Piero Bitetti, sindaco di Taranto nel mirino degli ambientalisti - eletto sindaco di Taranto si dimette per le contestazioni degli ambientalisti, complicando non poco le trattative per il futuro dell’ex Ilva. Si legge su panorama.it