Altri cinque italiani risultano dispersi in Nepal lo comunica la Farnesina
Il ministero degli Esteri conferma il decesso dei tre alpinisti e lancia l’allarme per altri connazionali, tra i quali Marco Di Marcello e Markus Kirchler, di cui non si hanno notizie. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Il biologo, il fotografo, il maestro di sci, l’arboricoltore e l'economista: chi sono i cinque italiani morti sull’Himalaya in due spedizioni diverse. Farronato e Caputo trovati abbracciati nella loro tenda sul Panbari - facebook.com Vai su Facebook
Tempeste di neve e una valanga sulle vette himalayane del Nepal hanno ucciso 9 persone, tra cui 5 alpinisti italiani. Lo riferiscono le autorità. I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. #ANSA - X Vai su X
Nepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Segnala rainews.it
Nepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. msn.com scrive
Cinque italiani tra le nove vittime in Nepal, trovati i corpi di due dispersi - I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. msn.com scrive