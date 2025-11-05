Altri cinque italiani risultano dispersi in Nepal lo comunica la Farnesina

Lastampa.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero degli Esteri conferma il decesso dei tre alpinisti e lancia l’allarme per altri connazionali, tra i quali Marco Di Marcello e Markus Kirchler, di cui non si hanno notizie. 🔗 Leggi su Lastampa.it

altri cinque italiani risultano dispersi in nepal lo comunica la farnesina

© Lastampa.it - Altri cinque italiani risultano dispersi in Nepal, lo comunica la Farnesina

Scopri altri approfondimenti

cinque italiani risultano dispersiNepal, strage di alpinisti italiani: almeno cinque morti - Si aggrava il bilancio della vittime italiane in Nepal, escursionisti sulle vette della catena montuosa più alta del mondo: almeno cinque alpinisti italiani dati per morti e altri dispersi ... Segnala rainews.it

cinque italiani risultano dispersiNepal, 7 italiani dispersi sull’Himalaya - Lo comunica la Farnesina in una nota, facendo il punto della situazione drammatica delle ultime ore. msn.com scrive

cinque italiani risultano dispersiCinque italiani tra le nove vittime in Nepal, trovati i corpi di due dispersi - I decessi si sono verificati in due incidenti separati avvenuti da venerdì. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Cinque Italiani Risultano Dispersi