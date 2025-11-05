Altre che New York la vera sconfitta per Trump è in Virginia

La notte elettorale americana ha raccontato una storia diversa da quella che Donald Trump avrebbe voluto. Mentre l’attenzione mediatica si è concentrata su New York e sulla storica elezione del primo sindaco musulmano, il vero terremoto politico si è consumato a sud di Washington: la Virginia è passata con decisione ai democratici, infliggendo all’ex presidente un colpo simbolico e strategico. A vincere è stata Abigail Spanberger, ex agente CIA ed esponente moderata del partito, che ha superato nettamente la repubblicana Winsome Earle-Sears, candidata sostenuta dal fronte trumpiano. La Virginia non era uno Stato qualsiasi: da mesi veniva indicato come test decisivo per misurare la forza del marchio Trump fuori dalle sue roccaforti rurali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Altre che New York, la vera sconfitta per Trump è in Virginia

