Alta Valtaro e Valceno la valle delle donne
Laura è scappata dal centro di Milano per dedicare la sua nuova vita alla cucina e all’agricoltura biologica in Alta Valtaro e Valceno, a Borgotaro, centro dell’Appennino Tosco-Ligure-Emiliano. Simona ha creato un angolo di Mongolia in una zona remota dell'Oasi WWF dei Ghirardi. Chiara, da Varese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
