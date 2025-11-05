Alpinisti morti in Nepal Farnesina | scarse speranze per Di Marcello e Kirchler | Perse le tracce di altri 5 italiani

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allunga la lista degli alpinisti dispersi sull'Himalaya dopo il decesso, confermato dalle autorità, di tre connazionali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alpinisti morti in nepal farnesina scarse speranze per di marcello e kirchler perse le tracce di altri 5 italiani

© Tgcom24.mediaset.it - Alpinisti morti in Nepal, Farnesina: scarse speranze per Di Marcello e Kirchler | Perse le tracce di altri 5 italiani

Leggi anche questi approfondimenti

alpinisti morti nepal farnesinaBufere e valanghe in Nepal, l'annuncio della Farnesina: "Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani" - Il console d’Italia a Calcutta giunto a Kathmandu per coordinare i soccorsi in stretto contatto con la Farnesina. Scrive affaritaliani.it

alpinisti morti nepal farnesinaNon solo Farronato e Caputo, in Nepal sono morti almeno un altro italiano che era sul Dolma Khang - Oltre ai due alpinisti bloccati dalla tempesta sul Panbari, ci sono altri tre italiani che stavano scalando il Dolma Khang. Lo riporta dire.it

alpinisti morti nepal farnesinaValanghe in Nepal, Farnesina: ancora sette italiani dispersi, continuano le ricerche - I corpi di Stefano Farronato e Alessandro Caputo sono giunti a Kathmandu. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Alpinisti Morti Nepal Farnesina