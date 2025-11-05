Alpinisti dispersi in Nepal Farnesina | scarse speranze per Di Marcello e Kirchler | Perse le tracce di altri 5 italiani
Il ministero degli Affari Esteri conferma il decesso di Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Radio1 Rai. . La strage di Alpinisti in #Nepal. Sale a 7 il numero degli italiani dispersi. La Farnesina ha comunicato che mancherebbero all'appello altri 5 connazionali. Di @claudio.vigolo.1972 - facebook.com Vai su Facebook
Alpinisti dispersi e morti in Nepal: altri italiani morti, le speranze per Marco Di Marcello. Non mancano le polemiche per i ritardi nei soccorsi - X Vai su X
Nepal, l’annuncio della Farnesina: “Ci sono ancora 7 alpinisti italiani dispersi” - Sette italiani risultano dispersi in Nepal dopo una serie di valanghe. Lo riporta blitzquotidiano.it
Bufere e valanghe in Nepal, l'annuncio della Farnesina: "Perse le tracce di altri cinque alpinisti italiani" - Il console d’Italia a Calcutta giunto a Kathmandu per coordinare i soccorsi in stretto contatto con la Farnesina. Segnala affaritaliani.it
La Farnesina: "Altri cinque italiani dispersi in Nepal" - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che, oltre ai due nostri connazionali già inseriti tra i dispersi, si teme per altri cinque italiani di cui non si hanno notizie. Lo riporta tg24.sky.it