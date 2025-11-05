Alpinisti dispersi in Nepal Farnesina | scarse speranze per Di Marcello e Kirchler | Perse le tracce di altri 5 italiani

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero degli Affari Esteri conferma il decesso di Alessandro Caputo, Stefano Farronato e Paolo Cocco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

