AlmasriPd | Figura vergognosa governo

15.10 "Almasri è lo stesso criminale che Meloni, Nordio e Piantedosi hanno liberato e riaccompagnato a casa con volo di Stato, dopo che lo avevano fermato per mandato d'arresto della Corte Penale internazionale".Così la segretaria del Pd,Elly Schlein,dopo l'arresto in Libia "Evidentemente- ha sottolineato- per la procura in Libia il diritto internazionale non vale "solo fino a un certo punto", come per il governo italiano. Questa è una figura vergognosa a livello internazionale per cui il governo deve chiedere scusa agli italiani". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

