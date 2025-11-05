Almasri svolta libica | arrestato a Tripoli e rinviato a giudizio L’epilogo giudiziario casalingo chiude il caso

Altro che governo complice dei torturatori: spettava alla Libia risolvere il suo controverso caso giudiziario. E così è è stato. La conferma arriva dall’aggiornamento odierno sulla vicenda: Osama Almasri è stato arrestato oggi a Tripoli. Su ordine del procuratore generale che ne ha disposto il trasferimento in custodia cautelare. Lo ha reso noto Libya 24 sul suo account di X. La Procura generale libica ha ordinato il suo rinvio a giudizio con l’accusa di aver torturato detenuti. E di aver procurato la morte di uno di loro nel carcere di Tripoli. Così, in risposta alla accesa discussione avvenuta a Roma, con dibattiti sulle procedure di cooperazione e sulle presunte responsabilità governative per la mancata consegna alla CPI, l’epilogo odierno pone la parola fine con una svolta indiscutibile: la Libia ha risolto la questione in autonomia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Almasri, svolta libica: arrestato a Tripoli e rinviato a giudizio. L’epilogo giudiziario “casalingo” chiude il caso

