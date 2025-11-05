Almasri sinistra già all’attacco | Governo chieda scusa

La procura Generale della Libia ha arrestato il generale Almasri in quanto il " sostituto procuratore generale ha completato la raccolta di informazioni relative alle violazioni dei diritti dei detenuti nell'istituto di correzione e riabilitazione di Tripoli che hanno segnalato alla Procura generale di aver subito torture e trattamenti crudeli e umilianti ". Quindi, si legge ancora, è stato " condotto un interrogatorio sulle circostanze relative alla violazione dei diritti di dieci detenuti e alla morte di un detenuto a seguito di tortura ". Le opposizioni non hanno perso tempo a usare l'arresto di Almasri contro il governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Almasri, sinistra già all’attacco: “Governo chieda scusa”

