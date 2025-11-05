Almasri richiesta d' arresto in Libia
La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto del generale libico Almasri, con l'accusa di torture e violenze su alcuni detenuti del carcere di Mirtiga, all'aeroporto della capitale. Per i magistrati libici ci sarebbero prove sufficienti per dimostrare le sevizie inflitte da Almasri ad almeno cinque detenuti, uno dei quali sarebbe morto. Almasri era stato arrestato lo scorso 19 gennaio a Torino, in seguito a un mandato di arresto della Corte penale internazionale dell'Aia. Il ministero della Giustizia non aveva però dato seguito al provvedimento, arrivato tardi negli uffici di via Arenula e il generale era stato rimpatriato a Tripoli a bordo di un volo dei servizi segreti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
