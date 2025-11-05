Almasri | Renzi ' da Meloni e Nordio pagina vergognosa è governo dell' ingiustizia'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "La giustizia libica ha arrestato il generale Almasri per torture sui detenuti. Anche la polizia italiana lo aveva fatto, per lo stesso reato, quasi un anno fa. Ma Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno scelto di liberare Almasri e gli hanno pagato un volo di Stato con tutti gli onori, scrivendo una pagina vergognosa nella storia delle Istituzioni del nostro Paese. Il Governo Meloni è il governo dell'ingiustizia". Così il leader di Iv, Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
Nella seconda puntata de "Il Colibrì - Spazio di Libertà", Giovanni Terzi intervista l’ex agente segreto Marco Mancini, che racconta i retroscena del controspionaggio italiano, dal caso Almasri agli errori della politica, fino alla vicenda dell’incontro con Matteo Re - facebook.com Vai su Facebook
Almasri: Renzi, 'da Meloni e Nordio pagina vergognosa, è governo dell'ingiustizia' - "La giustizia libica ha arrestato il generale Almasri per torture sui detenuti. iltempo.it scrive
Caso Almasri, Schlein: "Governo vergognoso, chieda scusa agli italiani". Conte: "Umiliato l'esecutivo" - «Le autorità libiche hanno ordinato l’arresto di Almasri, per tortura e omicidio. Scrive gazzettadelsud.it
**Almasri: Schlein, 'figura vergognosa, governo chieda scusa a italiani'** - “Le autorità libiche hanno ordinato l'arresto di Almasri, per tortura e omicidio. Riporta iltempo.it