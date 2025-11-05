Almasri | Renzi ' da Meloni e Nordio pagina vergognosa è governo dell' ingiustizia'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "La giustizia libica ha arrestato il generale Almasri per torture sui detenuti. Anche la polizia italiana lo aveva fatto, per lo stesso reato, quasi un anno fa. Ma Giorgia Meloni e Carlo Nordio hanno scelto di liberare Almasri e gli hanno pagato un volo di Stato con tutti gli onori, scrivendo una pagina vergognosa nella storia delle Istituzioni del nostro Paese. Il Governo Meloni è il governo dell'ingiustizia". Così il leader di Iv, Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

