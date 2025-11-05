Almasri | Pd ' maggioranza fermi ricorso a Consulta sarebbe onta incancellabile'

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "La Libia, con la decisione della sua Procura generale di disporre la custodia cautelare del generale Almasri, accusato di omicidio e violazioni dei diritti umani, dimostra di essere oggi più avanti del nostro Paese nella difesa della giustizia e della legalità". Lo dice la capogruppo democratica nella Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera Antonella Forattini. "Mentre a Tripoli si perseguono i responsabili di gravi crimini, in Italia si liberano e si tenta di giustificare l'ingiustificabile, arrivando persino a sollevare un conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale per coprire scelte politiche e morali indifendibili -prosegue-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

