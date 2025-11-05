Almasri | Magi ' cos' altro deve accadere perché Nordio si dimetta?'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Cos'altro deve accadere se non l'arresto in Libia di Almasri con l'accusa di violenze e torture sui detenuti perchè Nordio si dimetta?". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Non solo il ministro della Giustizia sin da subito ha raccontato una montagna di balle in Parlamento, non solo il governo italiano ha riaccompagnato un delinquente con l'aereo di Stato, non solo l'esecutivo Meloni ha fatto tutto questo sulla base di uno scambio con il controllo dei flussi di migranti, non solo lo ha fatto sbattendosene del mandato di arresto della Corte Penale internazionale, ora scopriamo che persino per i libici Almarsi è un pericolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

