Almasri | Magi ' cos' altro deve accadere perché Nordio si dimetta?'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Cos'altro deve accadere se non l'arresto in Libia di Almasri con l'accusa di violenze e torture sui detenuti perchè Nordio si dimetta?". Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi. "Non solo il ministro della Giustizia sin da subito ha raccontato una montagna di balle in Parlamento, non solo il governo italiano ha riaccompagnato un delinquente con l'aereo di Stato, non solo l'esecutivo Meloni ha fatto tutto questo sulla base di uno scambio con il controllo dei flussi di migranti, non solo lo ha fatto sbattendosene del mandato di arresto della Corte Penale internazionale, ora scopriamo che persino per i libici Almarsi è un pericolo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Almasri: Magi, 'cos'altro deve accadere perché Nordio si dimetta?'

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo i migranti e il caso Almasri, Giorgia Meloni apre un altro fronte con la magistratura e stavolta minaccia la Corte dei Conti parlando di intollerabile invadenza rispetto ai rilievi sulle procedure per il Ponte sullo Stretto. Una vera e propria intimidazione. Quell - X Vai su X

Dopo i migranti e il caso Almasri, Giorgia Meloni apre un altro fronte con la magistratura e stavolta minaccia la Corte dei Conti parlando di intollerabile invadenza rispetto ai rilievi sulle procedure per il Ponte sullo Stretto. Una vera e propria intimidazione. Quell - facebook.com Vai su Facebook

Almasri: Magi, 'cos'altro deve accadere perché Nordio si dimetta?' - “Cos'altro deve accadere se non l'arresto in Libia di Almasri con l'accusa di violenze e torture sui detenuti perchè ... Secondo iltempo.it

Il torturatore libico Almasri arrestato a Tripoli: era stato rimpatriato dall'Italia su un volo di stato - La procura ha raccolto prove di abusi e torture nei confronti di dieci detenuti nel carcere di Mitiga e su un caso di una morte sospetta. Lo riporta editorialedomani.it

Almasri, procura Libia ordina l’arresto per omicidio e torture/ Ex generale già in stato di fermo - Almasri, procura Libia ordina l'arresto per omicidio e torture: l'ex generale, che a gennaio era stato fermato anche in Italia, torna al centro delle cronache ... Da ilsussidiario.net