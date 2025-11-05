Almasri fonti governo | sapevamo tutto

19.55 "L'esecutivo italiano era bene a conoscenza dell'esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale di Tripoli a carico del libico Almasri già dal 20 gennaio 2025". E' quanto si apprende da fonti di governo, che spiegano come in quella data il ministero degli Esteri italiano avesse ricevuto, pressoché contestualmente con emissione del mandato, richiesta di estradizione dall'Autorità giudiziaria libica. E' una delle fondamentali ragioni,dicono le fonti, della mancata consegna di Almasri alla Cpi e della sua espulsione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

