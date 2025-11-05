Almasri fonti di governo | Sapevamo del mandato di cattura libico da gennaio per questo non è stato consegnato

L'unica novità, almeno secondo quanto dichiarato dalle fonti di governo, "rispetto al 20 gennaio 2025 è quanto avvenuto a Tripoli con gli scontri armati scoppiati nel maggio 2025". Questi sono scattati a seguito dell'uccisione di Abdelghani Gnewa Al Kikli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri, fonti di governo: “Sapevamo del mandato di cattura libico da gennaio, per questo non è stato consegnato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli. Lo confermano fonti italiane. L’arresto rientra nella collaborazione del nuovo governo di Tripoli con la Corte penale internazionale: Almasri fino a questo momento era riuscito a eludere il fermo. La Procura gene - facebook.com Vai su Facebook

Fonti del governo,sapevamo mandato di cattura Almasri da gennaio - "L'Esecutivo italiano era bene a conoscenza dell'esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale di Tripoli a carico del libico Almasri già dal 20 gennaio 2025. Secondo msn.com

Almasri, il governo: «Sapevamo delle accuse, anche per questo lo abbiamo espulso» - È quanto si apprende da fonti di governo, che spiegano come in quella data il Ministero degli Esteri italiano avesse ricevuto, pressoché contestualmente con l’emissione del mandato di cattura ... Come scrive roma.corriere.it

Almasri: Magi, 'per fonti governo giustizia Libia sopra diritto italiano e internazionale' - "Fonti di palazzo Chigi dicono che il governo italiano era informato del fatto che c’era un mandato di cattura da parte della Libia su Almasri. Secondo lanuovasardegna.it