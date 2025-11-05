Almasri è stato arrestato accusato di aver torturato i detenuti e averne ucciso uno

La Procura generale libica ha ordinato la detenzione di Osama Almasri Anjim  e il suo rinvio a giudizio con l’accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura. Lo riporta su X la tv libica Lybia24 citando un comunicato della Procura. Secondo il comunicato dell’Ufficio del procuratore, l’ordine di carcerazione preventiva dell’ex dirigente della polizia giudiziaria a Tripoli segue gli interrogatori e la raccolta di elementi su gravi violazioni dei diritti dei detenuti nella principale struttura di riforma e riabilitazione della capitale.  Secondo la nota almeno dieci persone sarebbero state sottoposte a tortura o trattamenti crudeli e degradanti e una di loro sarebbe morta a seguito delle violenze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

