Almasri è stato arrestato a Tripolo
La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto di Osama Njeem Almasri con l'accusa di torture e violenze ai danni di alcuni detenuti al carcere di Mitiga. Secondo i testimoni che hanno assistito all'a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Scopri altri approfondimenti
PresaDiretta. . #LamMagok, 32 anni, originario del Sud Sudan, è sopravvissuto a terribili torture nella prigione di #Mitiga, in #Libia, gestita dal generale #Almasri. Fuggito dalla guerra nel 2017, era finito in Libia, dove è stato arrestato da diverse milizie e rinchi - facebook.com Vai su Facebook
Caso Almasri, la richiesta dei giudici di Roma alla Consulta: «Si deve poter arrestare senza chiedere il parere del ministro» - La Corte di Appello contesta la legittimità delle norme che hanno recepito lo statuto di Roma e consentito al governo di liberare l'uomo accusato di essere un torturatore ... msn.com scrive
Almasri, ricorso alla Consulta: “Il ministero può essere escluso dagli iter per l’estradizione” - La Corte d’Appello si rivolge agli ermellini sulla norma che coinvolge il Guardasigilli per convalidare gli arresti ... Riporta repubblica.it
Caso Almasri, il Governo vuole cambiare le regole di collaborazione con la Cpi - Roma risponde alla richiesta di ulteriori informazioni dei giudici dell'Aja, adombrando la possibilità di modificare la legge di ratifica della ... Lo riporta avvenire.it