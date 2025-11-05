Almasri è stato arrestato a Tripoli
La procura di Tripoli ha ordinato l'arresto di Osama Njeem Almasri con l'accusa di torture e violenze ai danni di alcuni detenuti al carcere di Mitiga, all'eroporto della capitale. Secondo i testimoni che hanno assistito all'arresto, il generale capo della Polizia penitenziaria rideva al momento dell'arresto. Almasri era stato arrestato in Italia lo scorso 19 gennaio a Torino in seguito a un mandato d'arresto della Corte penale internazionale. Il ministero della Giustizia però non aveva dato seguito al provvedimento e con una mossa controversa, che ha portato poi a un'indagine del Tribunale dei ministri poi rigettata dal Parlamento, Almasri era stato ricondotto a Tripoli e liberato a bordo di un volo dei servizi segreti italiani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
