Almasri è stato arrestato a Tripoli | la procura libica chiede il processo per tortura e omicidio

Osama Njeem Almasri, il generale libico accusato di crimini contro l'umanità, è stato arrestato a Tripoli su richiesta della procura generale libica, che chiede il suo rinvio a giudizio con l'accusa di aver torturato diversi detenuti e di aver provocato la morte di uno di loro. A darne notizia è. 🔗 Leggi su Today.it

