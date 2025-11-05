Almasri è stato arrestato a Tripoli fino ad oggi era riuscito a eludere il fermo

Almasri è stato arrestato a Tripoli. Lo riferisce l?account X di Libya24, spiegando che la Procura Generale ha ordinato l'arresto del generale libico e il suo rinvio a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

