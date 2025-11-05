Almasri è stato arrestato a Tripoli | chiesto il rinvio a giudizio per la morte di un detenuto torturato

Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli. A dare la notizia è l’emittente Lybia24. Nelle scorse ore, la procura generale libica ha chiesto l’arresto dell’ex generale e il suo rinvio a giudizio nel processo che lo vede indagato con l’accusa di aver torturato alcuni detenuti nel carcere di Mitiga e di aver provocato la morte di uno di loro. Le accuse di tortura. Secondo i testimoni che hanno assistito all’arresto, scrivono i media libici, il generale capo della polizia penitenziaria rideva al momento dell’arresto. I pm avrebbero raccolto prove sufficienti per dimostrare le sevizie inflitte da Almasri ad almeno cinque detenuti. 🔗 Leggi su Open.online

