Almasri Conte | umiliazione per Meloni vergogna per l’Italia

Roma, 5 nov. (askanews) – "Che umiliazione per il governo Meloni. Alla fine Almasri, un torturatore con accuse anche per stupri su bambini, è stato arrestato in Libia. Invece la nostra premier e i nostri ministri lo hanno fatto rientrare a casa con voli di Stato, con la nostra bandiera, calpestando il diritto internazionale e la Corte Penale internazionale, il cui Statuto a tutela dei diritti è stato firmato a Roma". Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Ora diranno che anche la Procura generale in Libia è un nemico del Governo? Che vergogna per la nostra immagine.

