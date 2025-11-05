Almasri arrestato per torture a Tripoli | la Libia fa quello che l’Italia non ha fatto

Il generale Osama Njeem Almasri, ex capo della polizia giudiziaria libica e comandante della milizia Rada, è stato arrestato su ordine della Procura generale di Tripoli con l’accusa di aver commesso torture e violenze ai danni dei detenuti nel carcere di Mitiga, nella capitale libica. A darne notizia è la stessa Procura, che negli ultimi giorni ha raccolto le testimonianze delle vittime degli abusi. L’arresto rappresenta un clamoroso ribaltamento di una vicenda che aveva scosso l’Italia lo scorso gennaio. Almasri, infatti, era stato fermato sul territorio italiano su mandato della Corte penale internazionale, con le accuse di crimini di guerra e contro l’umanità. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Almasri arrestato per torture a Tripoli: la Libia fa quello che l’Italia non ha fatto

