Almasri arrestato in Libia per torture su detenuti Schlein | Il nostro governo chieda scusa agli italiani

Il generale era stato arrestato a Torino lo scorso 19 gennaio, in esecuzione del mandato di arresto della Cpi. Due giorni dopo era stato liberato e l'arresto era stato considerato nullo in quanto avvenuto senza la consultazione del ministero della Giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Almasri arrestato in Libia per torture su detenuti, Schlein: “Il nostro governo chieda scusa agli italiani”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incredibile. Ma neanche troppo. È notizia di pochi minuti fa. Il generale Almasri è stato appena arrestato a Tripoli con l’accusa, gravissima e non certo nuova, di torture e omicidio. La procura di Tripoli avrebbe prove in mano che dimostrano come Almasri sia st - facebook.com Vai su Facebook

Ultim’ora Almasri è stato arrestato in Libia - X Vai su X

Almasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale - L'ufficiale accusato di torture era stato fermato in Italia a gennaio, ma liberato nonostante il mandato della Corte penale internazionale ... ilfattoquotidiano.it scrive

Almasri arrestato in Libia per tortura e omicidio - La Procura generale libica ha ordinato la detenzione di Osama Almasri Anjim e il suo rinvio a giudizio con l’accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura. Secondo corrieredellacalabria.it

Almasri arrestato in Libia: accusato di tortura e omicidio - "La procura generale ha ordinato la detenzione del responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria Osama Almasri Angim". Da msn.com