Almasri arrestato in Libia | è accusato di aver ucciso un detenuto e di averne torturati altri

Osama Almasri Anjim è stato arrestato dalla Procura giudiziaria libica e rinviato a giudizio con l'accusa di tortura di detenuti e della morte di uno di loro sotto tortura. Secondo il comunicato dell'Ufficio del procuratore, l'ordine di carcerazione preventiva dell'ex dirigente della polizia giudiziaria a Tripoli segue gli interrogatori e la raccolta di elementi su gravi violazioni dei diritti dei detenuti nella principale struttura di riforma e riabilitazione della capitale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Almasri arrestato in Libia: è accusato di aver ucciso un detenuto e di averne torturati altri

