“ Torture e trattamenti crudeli e umilianti ” su almeno dieci detenuti dell’istituto di correzione e riabilitazione di Tripoli, e “ omicidio ” di una delle vittime, morta in seguito alle torture subite. Le gravissime accuse che portano all’ arresto in Libia di Osama Almasri scatenano in Italia una nuova bufera sul caso del generale rimpatriato a gennaio scorso dall’Italia nonostante un mandato di cattura della Corte penale internazionale. L’opposizione attacca. L’opposizione chiede un’informativa urgente alla Camera del governo, mentre parole dure contro l’esecutivo arrivano da tutti i leader del centrosinistra, a cominciare da Elly Schlein che parla di “ figura vergognosa a livello internazionale per cui il governo deve chiedere scusa agli italiani”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Almasri arrestato in Libia, bufera delle opposizioni. Chigi replica: “Sapevamo del mandato di cattura”

