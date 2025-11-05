Almasri arrestato in Libia | accusato di tortura e omicidio

“La procura generale ha ordinato la detenzione del responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria Osama Almasri Angim”. È quanto si legge in una nota della Procura generale della Libia pubblicata su Facebook. “Il sostituto procuratore generale ha completato la raccolta di informazioni relative alle violazioni dei diritti dei detenuti nell’istituto di correzione e riabilitazione di Tripoli che hanno segnalato alla Procura generale di aver subito torture e trattamenti crudeli e umilianti”, spiega la Procura generale, è stato “quindi condotto un interrogatorio sulle circostanze relative alla violazione dei diritti di dieci detenuti e alla morte di un detenuto a seguito di tortura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Almasri arrestato in Libia: accusato di tortura e omicidio

Leggi anche questi approfondimenti

PresaDiretta. . #LamMagok, 32 anni, originario del Sud Sudan, è sopravvissuto a terribili torture nella prigione di #Mitiga, in #Libia, gestita dal generale #Almasri. Fuggito dalla guerra nel 2017, era finito in Libia, dove è stato arrestato da diverse milizie e rinchi - facebook.com Vai su Facebook

Almasri arrestato a Tripoli, accusato di tortura di detenuti e della morte di uno di loro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Almasri arrestato a Tripoli, accusato di tortura di detenuti e della morte di uno di loro ... Lo riporta tg24.sky.it

Almasri arrestato in Libia: “è accusato di omicidio e violazione diritti di dieci detenuti” - Il generale libico Osama al Najem, noto come Almasri, sarebbe stato arrestato in Libia con l’accusa di omicidio e ... Come scrive ilriformista.it

Il generale Almasri è stato arrestato a Tripoli - Il generale libico era ricercato da alcuni giorni dopo che nelle settimane scorse era stato estromesso ... Si legge su avvenire.it