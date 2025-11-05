Almasri arrestato a Tripoli le reazioni politiche in Italia

La notizia dell’ arresto del generale libico Osama Njeem Almasri a Tripoli ha scosso la politica italiana. Il 19 gennaio 2025 l’uomo era stato arrestato in Italia in seguito a un mandato d’arresto della Corte penale internazionale. Il governo poi ha deciso di farlo tornare in Libia, dando il via a non poche polemiche. Le stesse che dopo la notizia del nuovo arresto hanno travolto il governo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intercettato dai giornalisti, ha risposto: «Non me ne sto occupando». Le opposizioni, invece, sono andate all’attacco. La prima è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha affermato: «Le autorità libiche hanno ordinato l’arresto di Almasri, per tortura e omicidio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

