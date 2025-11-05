Almasri arrestato a Tripoli Le opposizioni chiedono al governo di riferire Tajani | Non me ne sto occupando

Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli e sul suo fermo è già polemica politica. A dare la notizia dell’arresto è l’emittente Lybia24. Nelle scorse ore, la procura generale libica ha chiesto l’arresto dell’ex generale e il suo rinvio a giudizio nel processo che lo vede indagato con l’accusa di aver torturato alcuni detenuti nel carcere di Mitiga e di aver provocato la morte di uno di loro. Nessun commento da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani all’uscita dal question time alla Camera ai cronisti che gli chiedevano un commento sull’arresto di Almasri in Libia. «Non me ne sto occupando», ha commentato il vicepremier. 🔗 Leggi su Open.online

