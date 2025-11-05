Almasri arrestato a Tripoli in Libia | è accusato di tortura sui detenuti

La notizia è di quelle destinate a segnare un passaggio importante nella complessa partita giudiziaria e politica che si sta giocando in Libia. Il generale Osama Njeem Almasri è stato arrestato a Tripoli, confermando le anticipazioni fornite da fonti italiane e riprese dal quotidiano Repubblica. L’operazione, definita di alto profilo, rientra nel quadro della collaborazione tra il nuovo governo libico e la Corte penale internazionale (CPI), un rapporto che negli ultimi mesi si è rafforzato per garantire giustizia rispetto ai numerosi crimini commessi durante gli anni del conflitto. Leggi anche: Caso Almasri: la Camera nega l’autorizzazione a procede per Nordio, Piantedosi e Mantovano L’arresto di Almasri arriva dopo mesi di indagini e dopo che nei suoi confronti era stato emesso un mandato di cattura internazionale, rimasto fino a oggi senza esecuzione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Almasri arrestato a Tripoli, in Libia: è accusato di tortura sui detenuti

Argomenti simili trattati di recente

PresaDiretta. . #LamMagok, 32 anni, originario del Sud Sudan, è sopravvissuto a terribili torture nella prigione di #Mitiga, in #Libia, gestita dal generale #Almasri. Fuggito dalla guerra nel 2017, era finito in Libia, dove è stato arrestato da diverse milizie e rinchi - facebook.com Vai su Facebook

Almasri arrestato in Libia: accusato di tortura e omicidio - "La procura generale ha ordinato la detenzione del responsabile della gestione delle operazioni e della sicurezza giudiziaria Osama Almasri Angim". lapresse.it scrive

Almasri arrestato a Tripoli, in Libia: è accusato di tortura sui detenuti - La notizia è di quelle destinate a segnare un passaggio importante nella complessa partita giudiziaria e politica che si sta giocando in Libia. Segnala thesocialpost.it

Almasri arrestato in Libia: “Torture e crudeltà sui detenuti”. L’Italia lo aveva sottratto alla Corte penale internazionale - L'ufficiale accusato di torture era stato fermato in Italia a gennaio, ma liberato nonostante il mandato della Corte penale internazionale ... Da ilfattoquotidiano.it